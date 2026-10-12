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Aktüel Facianın eşiğinden dönüldü: Okul servisi devrildi, 10 öğrenci yaralandı
Aktüel

Facianın eşiğinden dönüldü: Okul servisi devrildi, 10 öğrenci yaralandı

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Facianın eşiğinden dönüldü: Okul servisi devrildi, 10 öğrenci yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servisinin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 10 öğrenci yaralandı.

Yüksekova’nın Yeni ile Vezirli mahalleleri arasındaki ana yolda seyir halinde olan okul servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen minibüs çekici yardımıyla yolda kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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