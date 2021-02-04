Facebook’ta anılar nasıl bulunur?
Facebook anılara nasıl ulaşılır? Yediden yetmişe pek çok kişinin kullandığı sosyal medya platformları arasında Facebook yer alıyor. Facebook’ta daha önce yaptığınız paylaşımları bulmanız mümkün. Pek çok kişi Facebook anılarına nasıl nereden ulaşılabileceğini merak ediyor. Facebook anılar nereden bulunur? Facebook eski paylaşımlara nasıl ulaşılır?
Facebook anılar telefondan nasıl bulunur? Facebook kullanıcıları daha önce yaptıkları paylaşımlara nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, Facebook’ta anılar özelliği var mı?
Facebook’ta anılar nasıl bulunur?
Masaüstü Facebook'ta anılar nasıl bulunur? | Öncelikle bilgisayardan Facebook hesabınıza giriş yapın. Ana sayfasının sol kısmında seçenekler bulunuyor. Buradan 'Anılar'ı tıklayınız. Böylelikle eski paylaşımlarınıza ulaşabilirsiniz.
Telefondan Facebook anılarına nasıl ulaşılır? Telefonunuzdan Facebook'a giriş yapın. Ana sayfaya girdiğinizde sağ üst köşede yer alan üç yatay çizgiye tıklayınız. Açılan ekrandan 'Anılar'ı bulabilirsiniz.