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Teknoloji Facebook özür diledi!
Teknoloji

Facebook özür diledi!

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engeli sonrası yaptığı açıklamada kullanıcı verilerinin güvendi olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 06:00:00 -
Facebook özür diledi!

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberler i yalanladı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

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