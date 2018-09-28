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Facebook kullananlar dikkat! 50 milyon hesap etkilendi

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında 50 milyon hesabın etkilendiği bir güvenlik sorununun ortaya çıktığı bildirildi.

28 Eylül 2018 Cuma 20:33
Facebook kullananlar dikkat! 50 milyon hesap etkilendi

Facebook, mühendislerinin 25 Eylül'de yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik sorunu tespit ettiklerini duyurdu.

Şirket konuya ilişkin soruşturma başlattığını ve henüz söz konusu hesapların kötüye kullanılıp kullanılmadığının ya da herhangi bir bilgiye erişim sağlanıp sağlanmadığının netleşmediğini duyurdu.

Saldırıların arkasında kim ya da kimlerin olduğu henüz bilinmiyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 20:33
  1. Facebook

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