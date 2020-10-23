Facebook image sizes- Facebook Görsel Paylaşım Boyutları

Facebook kapak fotoğrafı boyutu nasıl olmalı? Bütün sosyal medyalar, görsel paylaşım üzerine kurulmuştur. Buna bağlı olarak da her sosyal medya uygulamasın kendine uygun resim boyutları bulunmaktadır. Aynı şekilde Facebook kapak fotoğrafı boyutu da önemlidir.

Görselinizin tam boyutlu olması gerekmektedir. Facebook’un ölçüsüne uygun fotoğraf koymazsanız, dışarıdan bakıldığı zaman çok da kaliteli bir görünüm elde edemezsiniz. Bizler de başta Facebook kapak fotoğrafı olmak üzere, merak edilen bütün noktaları sizler için cevaplandırıyoruz.

Günümüzde halen en popüler sosyal medya platformu olma unvanını koruyan Facebook, dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Eğer marka hesabı ya da kişisel hesabınız için estetik bir görünüm yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte en güncel Facebook Görsel Boyutları listesi!

Facebook Görsel Boyutları

Facebook Profil Fotoğrafı Boyutu: 180 x 180

Kullandığınız profil fotoğrafı direkt olarak sizi anlatır ve bu görselin kare boyutlarda olması gerekiyor. Tam da bu noktada önerilen profil fotoğrafı boyutu 180 x 180 olarak açıklanıyor. Bu görsel sayfalarda 160 x 160 olarak görüntülenecek ve yorumlarda ise 32 x 32 olarak görüntülenecek.

Facebook Kapak Fotoğrafı Boyutu: 820 x 462

Özellikle Facebook'ta popüler olan kapak fotoğrafı için önerilen boyutlar ise 820 x 462 olarak açıklanmış durumda. Eğer tasarladığınız kapak fotoğrafının her detayı ile görünür olmasını istiyorsanız bu ölçüler dahilinde hareket etmeniz faydalı olacaktır.

Facebook Gönderi Boyutu: 1200 x 630

Tabii bu noktada merak edilen detaylardan birisi de paylaşılan gönderilerdeki fotoğraf boyutları. 2020 yılı itibarıyla kullanmanız gereken gönderi boyutu 1200 x 630 olarak belirlenmiş durumda. Yine gönderilerin görünür olmasını istiyorsanız bu ölçülere uyum sağlayın.

Facebook Hikaye Boyutu: 1080 x 1920

Snapchat'in ardından Instagram ve onun da ardından Facebook. Şöyle ki hikayeler artık hayatımızın bir parçası haline geldi ve bu özelliği Facebook'ta da kullanabilmek istiyorsanız 1080 x 1920 boyutlarında bir tasarım hazırlayarak işe başlamalısınız.

Facebook paylaşım fotoğrafı boyutu: 1200 x 900

Facebook uygulamasında paylaşılan herhangi bir resim ölçüsü: 1200 x900 piksel ölçüsünde olmalıdır.

Facebook Video Boyutu: 1280 x 720

Son olarak da Facebook video boyutları... Eğer kişisel hesabınızı ya da marka hesaplarını videolarla süslemek istiyorsanız 1280 x 720 piksel boyutlarında bir video kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde videolarınızın ana ekranda daha görünür olmasını sağlamanız mümkün olacaktır.