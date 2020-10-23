Facebook Canvas, daha önceki alışageldiğimiz Facebook reklam kurgusuna benzer ancak, farklı tarafı, reklam verenin s,tesine ulaşmadan önce, Facebook içerisinde yine reklam verene ait bir karşılama sayfası ile karşılama sağlanır. Bu karşılama sayfası (canvas), fotoğraf, video, döngü, slayt gösterisi ve koleksiyon gibi çeşitli formatlarda olabilir.

Eski kurgu : Facebook Reklamı >> Reklam Verenin Sitesi

Canvas kurgusu : Facebook Reklamı >> Facebook Canvas Sayfası >> Reklam Verenin Sitesi

Burada önemli nokta Canvas sayfasının Facebook'da host ediliyor olması ki bu diğer reklamların yüklenme süresine göre 10 kat kadar bir hız kattığını söylemeliyiz.

Facebook Canvas'ın bir diğer özelliği ise, normalde HTML bilgisi ile yapılabilecek bu karşılama sayfalarını yapmak için Facebook'un bize vermiş olduğu editör. Böylelikle siz, kolaylık Canvas sayfanızı oluşturabiliyorsunuz.

Canvas, reklam oluştururken kod veya yazılım gerektirmiyor ve hem iOS, hem de Android işletim sistemlerinde çalışıyor.

Facebook Canvas reklamları

Facebook reklamları bilgiğiniz üzere sık sık karşımıza gelmekte. Bu bağlamda facebook kullanıcılarına değerli markaların kendi tanıtımlarını,müşterilerine kendilerini yada ürünlerini daha rahat anlatmasına olanak sağlamak için kanvas reklam adını verdiği reklam modelini duyurdu.Kanvas, işletmelerin Facebook’ta hikayelerini anlatmak ve ürünlerini sergilemek için kullanabilecekleri sürükleyici bir mobil tecrübe reklam aracıdır.

Facebook Canvas reklamları kullanıcı reklama tıkladığında sizin karşılama sayfanıza gelmeden önce özel bir “canvas” ile karşılaştığı reklamlar. Karşılama sayfanız öncesi, kullanıcıyı Facebook’ta önce bir karşılama sayfası ile karşıladığınızı düşünebilirsiniz. Burada Facebook’un bize sunduğu çok önemli avantajlar var. Öncelikle bu canvasları hazırlarken teknik ekipten HTML/CSS bir çalışma yapmalarını beklemiyoruz. Biraz sonra ele alacağımız gibi Facebook’un reklam verme alanından rahatlıkla reklamlarımızı oluşturabiliyoruz.

Facebook Canvas Ads hangi durumlarda kullanılır?

Facebook Canvas Ads’i direkt olarak kullanmaya başlamadan önce ihtiyaçlarınız ve sizin için en ideal çözüm olup, olmadığını değerlendirmenizi öneririm. Şu ana kadar yaptığım çalışmalarda çok temel iki kullanım alanı görüyorum. İlk olarak eğer kullanıcıya sunduğunuz değer kompleks ve zor bir fikirse canvas reklamları sizin için kesinlikle çok güzel bir çözüm oluyor. Basit videolar ve açıklayıcı görsellerle, kullanıcı size ulaşmadan önce hikayenizi çok rahat bir şekilde anlatabilirsiniz. Böylece karşılama sayfasında kullanıcıyı sıfırdan ikna edip, aksiyon aldırtmak yerine; sadece aksiyona yönlendirme şansınız doğuyor.

İkinci bir kullanım şekli ise kullanıcılarınızda markanıza dair güven ve olumlu bir imaj yaratmak. Diğer reklam ve içeriklerden farklı duruşu ile dikkat çekiyor ve kullanıcıya video ve görsellerle hikayenizi oldukça etkili bir şekilde sunma şansınız var.

Facebook Canvas Ads reklamları nasıl verilir?

Canvas Ads reklamlarını oluşturmak için öncelikle Power Editör’e gidiyoruz. Canvas Ads için kampanyamızı oluşturuyoruz. Kampanya türü olarak internet sitesi tıklamalarını seçmemiz gerekiyor.