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Yaşam Fabrikada patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşam

Fabrikada patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-30 22:34:00 -
Fabrikada patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, bir fabrikanın havalandırma borusunda meydana gelen patlamada Metin Akdeniz (55) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ferizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın havalandırma borusunda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, borunun yakınında bulunan Metin Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Metin Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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