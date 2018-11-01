Fabrika atıklarıyla kirlenen Küçükkara Deresi, köylüleri isyan ettirdi

Bursa'nın, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Adaköy ve Taşköprü kırsal mahallelerinden geçerek Uluabat Gölü'ne karışan Küçükkara Deresi; kirli akması ve çevreye kötü kokular yayması nedeniyle bölgede yaşayanları isyan ettirdi. Mahalle sakinleri, derenin, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren tavuk çiftliğinin bıraktığı atıklar yüzünden kirlendiğini iddia etti.

Üzeri yaklaşık 15 santimetrelik atıkla kaplanan derenin siyah renge dönen suyundaki balıklar ve diğer canlılar da telef oldu. Küçükkara Deresi'ndeki kirliliğin tarımı olumsuz etkilediğini de belirten bölge sakinleri, bu kirliğine neden olan fabrika hakkında gereken yasal işlemlerin yapılmasını bekliyor.

'Köy kahvesinde oturamaz olduk'

Bir zamanlar temiz akan Küçükkara Deresi’nden su içtiklerini, balık tuttuklarını ve yüzdüklerini belirten Adaköy Muhtarı Vefa Dizbey, "Bu dere 2014 yılına kadar tertemizdi. Sonra Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir tavukhane kuruldu. Bu dereye en yakın fabrika burası. O fabrikadan önce dere tertemiz akıyordu, sonra giderek kirlenmeye başladı, bu sene de tamamen bitti. Bu derede balık tutardık, içme suyunu buradan alırdık. Şimdi bırakın balığı, kaplumbağa ve kurbağa bile kalmadı derede. Yetkililerden bir an önce buna çözüm getirmelerini bekliyoruz. Kokudan camı, kapıyı açamıyoruz. Kokudan dolayı köy kahvesinde oturamaz hale geldik. Dere sinek yayıyor, Büyükşehir ilaçlama yapıyor, ama bir türlü sinekten kurtulmuyor'' dedi.

Fabrika atığından kaynaklı derenin kirlendiğini iddia eden Taşköprü köyü sakini Mithat Paşalarlı da "Burada Taşköprü ve Adaköy mahallelerimiz çok mağdur. Eskiden suyu içilen temiz bir dereydi. 5-6 sene oldu olmadı deremiz fabrika atıkları yüzünden bir anda kirlendi, zehirlendi. Hayvanlar dereye giremeyecek kadar mağdurlar. Geçen bir leylek girdi, hayvan zor çıktı içinden" diye konuştu.