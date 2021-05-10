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Gündem F-35'lerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan ilgili dikkat çeken Türkiye detayı: ABD yeni bir durumla çıkacak
Gündem

F-35'lerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan ilgili dikkat çeken Türkiye detayı: ABD yeni bir durumla çıkacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:14:00 - 2021-05-10 12:47:26

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir F-35'te meselenin çözümü için ABD ile diyaloğun başlayacağını söyledi. Mutabakat metnini hatırlatan Demir, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının hukuki olmadığını vurguladı.
Türkiye, ABD ile savunma alanında diyalog masasına oturacak. Tek taraflı F-35 savaş uçağı programından çıkarılması sonrası haklarını almak için ABD ile süreç başlayacak.

"Hukuki zemini yok"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Bu ortaklık çerçevesinde, uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, hukuk temelli bir yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak. 'Türkiye'yi çıkarttım' açıklamalarının hiçbir hukuki zemini yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mutabakat zaptını hatırlattı, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının neden hukuki olmadığını anlattı, "Çıkarma ya oy birliği ile olur ya da ülke kendisi çekilir" vurgusunu yaptı.

Bu durumu ABD'nin yazdığı mektupta da itiraf ettiğini söyledi: "Çünkü söylediklerine göre bu mutabakat zaptı çerçevesinden kendileri çekildiklerini, ayrı bir mutabakat zaptı ile işe devam edeceklerini bildiriyorlar. Bu ne demek? Biz bu kurduğumuz tablodan birisini çıkartamayacağımızı anladık."

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, F-35 krizine ilişkin CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Ciddi manada önemli parçaları Türkiye üretiyor. Bunun hukuki bir durumu var. Türkiye, bedel ödetmek için harekete geçti. Ama şuna bakmak lazım. Türkiye'nin ABD ile arasındaki sorun aslında F-35 mi? Ben iddia ediyorum. Türkiye, S-400'leri iade etese ABD yeni bir sorun ile karşımıza çıkacaktır. ABD, eski Türkiye'nin geri gelmesini istiyor. ABD'nin değirmenine su taşıyan bir yapı arıyor. O yapı FETÖ'ydü ve o yapı çöktü. Öte yandan F-35'in birçok sorunu var. 2002'den beri projenin içerisindeyiz. F-35 konusunda süreci çok olumsuz görmüyorum. Bu süreç Milli uçak konusundaki süreci hızlandıracak. Burada ABD'nin tutum ve yapılarına bakıyoruz. Yaptıkları müttefiklik yapısında uymadığı açıkça ortadadır" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Ed

ABD kafiri bizim kendi uçağımızı yapmamamız için yeni şeytanlıklar düşünüyor bunlara kanmayalım Aziz yöneticilerimiz bunu düşünüyorlardır
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Mustafa

Kafirler ve onların Türkiye’de ki hain maşaları istemesede Zafer islamın olacak... Ey siyonist köpekler ey zillet içindeki şerefsizler ey Terörist İsrail hepiniz gebereceksiniz...
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