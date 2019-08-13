F-35'leri Türkiye'ye verdirmeyen katil İsrail'den şimdi de Su-35 komplosu

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri sebebiyle, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye satmaması konusunda lobi faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkan İsrail, şimdi de gözünü Su-35'lere dikti. F-35 programından çıkarılma süreci başlatılan Türkiye, savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için farklı alternatifleri listesine aldı. Listenin en üst sıralarında ise, Rus Sukhoi şirketinin ürettiği Su-35'ler var.

RUSYA'YA TÜRKİYE UYARISI

İsrail'in eski Rusya büyükelçisi Zvi Magen, Rusya'yı Türkiye'ye Su-35 satışı konusunda uyardı. Rusya'da yayın yapan Vzglyad gazetesine verdiği röportajda Magen, "Ankara'ya güvenilemeyeceğini" belirterek, Moskova yönetimini Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satışıyla ilgili bir anlaşmaya imza atmakta ihtiyatlı olması gerektiği konusunda uyardı.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH SÖZLER

Türkiye'yi "gölgeli-şüpheli partner" olarak tanımlayan İsrailli elçi, "Türkiye tüm düğünlerde dans ediyor ve aynı anda tüm sandalyelerde oturuyor. Ankara NATO'nun aktif bir üyesi ve yakın zamanda onu terk etmeyecek" dedi.

Rusya'ya kendince uyarılar yapmaya devam eden Magen, jet satışının Moskova için karlı olacağını, ancak tam teşekküllü bir ittifak için Türkiye'ye güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Haber7