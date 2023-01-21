"F-35'ler bize pahalıya patlayacak" deyip açıkladı: Türkiye'nin bu projesinden ciddi endişe duyuyorum

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Yunan Profesör İonnis Mazis, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) projesi ve Yunanistan'ın satın almayı planladığı F-35'ler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye F-16 satışı konusunda oldukça endişeli olduğunu dile getiren İonnis Mazis, şunları kaydetti:

"Bizden yana olan (Yunanistan) Sayın Bob Menendez'in (ABD'li senatör) çabalarıyla ABD kongresinde bir savaş verilecek. Kendisi Türkiye'nin gerçek bir NATO üyesi gibi davranması gerektiği görüşünde sabit. Bay Biden, F-16 ve Türkiye'ye yükseltmeler sağlamayı önerdiği davayı kurtarmaya çalışıyor. Aynı zamanda Yunanistan'a F-35'i planlanandan çok daha önce tedarik etme hakkı veriyor. Hatta aldığımız F-35 sayısını 30'a çıkardı ama bu anlamsız bir hediye."

F-35'ler Yunanistan'a pahalıya patlayacak

F-35'lerin bakım, işletim ve kullanım maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Mazis, "F-35'in maliyeti çok büyük, bunu dikkate almalıyız. F-35'i desteklemek için yapılması gereken tesislerin ve altyapının maliyeti de bir hayli fazla" dedi.

Milli Muharip Uçak projesi ciddiye alınmalı

Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin Yunanistan tarafından ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu ifade eden Mazis, şöyle devam etti:

"Beni rahatsız eden bir diğer şey de Türkiye'nin inşa ettiği TF-X. Motor tedarik etmek için İngiltere gibi ülkelere yaklaşıyorlar. Bu ciddiye almamız gereken bir konu. Bu jetlerin Türkiye'ye verilebilmesi (ilk teslimat) için en az 3 yıl gerekecek. Aynısı bizim F-35'lerimiz için de geçerli. Bunların Yunanistan'da tamamen faaliyete geçmesi için en az 5 yıl gerekecek."

Bunun yanında Yunanistan'ın er yada geç Türk SİHA'larıyla yüzleşmek zorunda kalacağını ileri süren Mazis, Yunanistan'ın acilen drone teknolojisine ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.