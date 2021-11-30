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Gündem F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı
Gündem

F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı

Kasım ayının başlarında Akdeniz’e düşen İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:14:00 -

Geçtiğimiz günlerde düşen İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bir F-35 savaş uçağına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Uçağının motorun üzerindeki plastik kılıfın unutulması nedeniyle düştüğü ifade edilirken, ortaya çıkan görüntülerde uçak gemisi pistinde ilerleyen savaş uçağı kalkış rampasına geldiği esnada hızlanmak yerine yavaşlayarak deniz düşüyor.

İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bir F-35 savaş uçağı, Kasım ayının başında Akdeniz’e düşmüş ve pilot kurtarılmıştı. Savaş uçağının motorun üzerindeki plastik kılıfın unutulması nedeniyle düştüğü ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Savaş uçağının düşme anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkarken görüntüde, uçak gemisi pistinde ilerleyen savaş uçağı kalkış rampasına geldiği esnada hızlanmak yerine yavaşlayarak denize düşüyor. Pilotun ise kısa bir süre içerisinde kendisini fırlatarak kurtulduğu anlaşılıyor.

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