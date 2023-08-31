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Yerel Ezine açıklarında 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Yerel

Ezine açıklarında 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 12:02:00 -
Ezine açıklarında 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyü Aktaş ovası bölgesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8'i çocuk, 6'sı kadın ve 6'sı erkek olmak üzere toplam 20 kaçak göçmen, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 araç ve 2 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 organizatör ise, işlemlerinin ardından Ezine’de Adliyeye sevk edilecek.

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