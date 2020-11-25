Ezidi lider: "Sincar Barış Konferansı, yabancı güçler (PKK) Sincar'dan çıkartılana kadar başarılı olmayacak"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı'nın Ezidilerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Şemo, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde yapılacak herhangi bir barış konferansının, Sincarlı olmayan yabancı güçler (terör örgütü PKK) bölgeden çıkartılana kadar başarılı olmayacağını söyledi.

AA muhabirine konuşan Ezidi lideri Şemo, Sincar'da düzenleneceği belirtilen barış konferansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sincar’da yapılacak konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis’in duyurduğunu kaydeden Şemo, bu konferansın aralık veya ocakta yapılmasının planlandığını aktardı.

Ezidi lider, konferansın planlandığını basından öğrendiğini ve detaylara hakim olmadığını belirterek, "Sincar’da yapılacak herhangi bir barış konferansı, Sincarlı olmayan yabancı güçler (terör örgütü PKK) Sincar'dan çıkartılana kadar başarılı olmayacak." dedi.

Söz konusu konferansın gerçekleşmesi için bölgede emniyet, asayiş ve idarenin de sağlanması gerektiğini vurgulayan Şemo, Sincar’da her şey açıklığa kavuşana kadar konferansın başarılı olmayacağını savundu.

Ezidi lider, “Erbil ile Bağdat arasında varılan anlaşma çerçevesinde, PKK’ya bağlı güçler Sincar'dan çıkarılmalıdır. Silahlı gruplar orayı terk etmelidir. Ancak ne zaman çıkacakları henüz açıklanmadı." ifadelerini kullandı.

- Bağdat, Sincar Anlaşması'nı denetlemek için bölgeye üst düzey askeri heyet gönderdi

Irak yönetimi, merkezi hükümet ile IKBY arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek için bölgeye üst düzey askeri heyet göndermişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat ile Kara ve Hudut Komutanlığı Komutanı Hamid Şatri Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek ve yerinde izlemek için Musul'a gitti." demişti.

Sincar Anlaşması'nda yer alan maddelerin gelecek günlerde uygulanacağını kaydeden Hafaci, "Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Hafaci, Sincar'da konuşlandırılan güvenlik güçlerinin sayısının güvenlik ve istikrarı sağlamak için yeterli olduğunu belirtmişti.

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimi birkaç gün önce Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.



