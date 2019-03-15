Ezgilerle Zaferin Sesi 10 Burda’da

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Balıkesir’in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, tarihimizin şanlı ve unutulmaz zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünü 17 Mart Pazar günü, ziyaretçileri ile birlikte Ankara Devlet Opera Bale Sanatçıları eşliğinde türküler ve marşlar ile anacak.

Birinci Dünya Savaşı’ndaki tarafları en çok etkileyen, tarih literatüründe en çok anılan cephe olan Çanakkale’de 104 yıl önce destan yazan, geri dönmeyi asla düşünmeyen kahramanlarımız, 10 Burda AVM’de 17 Mart Pazar günü saat 16:00’da Ankara Devlet Opera Bale Sanatçıları eşliğinde düzenlenecek türkü ve marş dinletisi ile anılacak.

10 Burda AVM, zafer uğruna en çok şehit veren il olan Balıkesir’de “Çanakkale Geçilmez Destanı”nın yazılışının 104. yılında tüm ziyaretçilerini kahramanlarımızı anmaya davet ediyor.