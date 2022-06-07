TRT 1 ekranlarından yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni isimleri dahil oldu. Öke Hatun rolünü oynayacak olan Ezgi Çelik'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ezgi Çelik kim?

Ezgi Çelik kimdir? Alparslan: Büyük Selçuklu Öke Hatun kim?

Ezgi Çelik, ibrahim Yınal’ın eşi Öke Hatun rolünü oynayacak. Ezgi Çelik 1984 yılında dünyaya geldi. Ezgi Çelik, MSÜ Tiyatro Bölümü mezunudur. 7 yaşından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk / Genç Eğitim Biriminde eğitim aldı ve çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. İlk rol aldığı film Atıf Yılmaz'ın yönettiği Düş Zenginleri'dir. 2018 Aralık ayında vizyona giren Ramin Matin' in yönettiği SON ÇIKIŞ filminin başrol oyuncusudur. 2017'de TİMS Yapım SÖZ dizisinde ana cast olarak rol aldı. Daha öncesinde Dayan Yüreğim, Muhteşem Yüzyıl-Kösem, Arka Sokaklar, Ben de Özledim, Şubat, Bir Çocuk Sevdim gibi başarılı projelerde yine ana cast olarak yer aldı. Ayrıca Türkan Derya'nın yönettiği SAFİYE AYLA Belgeselinde (2019) Safiye Ayla'yı canlandırdı.