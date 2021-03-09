  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Olası bir savaşta kazanan... ABD ve Rus ordusu karşı karşıya

28 Şubat zihniyetinden ne farkı var bunun? Birgün kafası CHP'nin şovunu taca attı

Şıracının şahidi bozacı! Bu gazeteyi okuyan babalar da Mine Söğüt ve Cumhuriyet gibi mi düşünüyor?

Kırmızı şehirde yeni yasaklar! 2 hafta kapatıldı

Türkiye’den Suudi Arabistan açıklaması! Saldırılar durmuyor

Zerre kadar utanmaları kalmadı... Solculardan "Hakan Atilla" ikiyüzlülüğü

Komşu karar noktasında! Ya Türkiye'nin yanında yer alacak ya da kaybedecek

Bu başarılarla gurur duyanları bu tarafa alalım! HİSAR-O+ hedefini doğrudan vurup imha etti

Riyakarlığa bakar mısınız? Barda buluşanlar birbirini öldürüyor, suç dindarlara yıkılıyor!

Joe Biden bakanının adını unuttu
Gündem Ezber bozdular! Kartal İHL, Boğaziçi'nden daha önemli
Gündem

Ezber bozdular! Kartal İHL, Boğaziçi'nden daha önemli

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü’ne atanan Arda Ermut ile ilgili haber yapan Cumhuriyet, Halk Tv ve T24, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni öne çıkarıp Boğaziçi Üniversitesi'ni sildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 19:20:00 -
Ezber bozdular! Kartal İHL, Boğaziçi'nden daha önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı operasyonel haberiyle gündemi meşgul eden Cumhuriyet, Halk Tv ve T24'ün algısı ters tepki.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü’ne atanan Arda Ermut ile ilgili "Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü Arda Ermut, Kartal İmam Hatip'ten Bilal Erdoğan'ın dönem arkadaşı çıktı" haberiyle yeni bir algı operasyonuna imza atmak istediler. 

Söz konusu haberde Boğaziçi mezunu olan Ermut'un üniversiteden arkadaşlarına değil de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşlarına vurgu yapıldı.

Kartal İHL büyüktür (>) Boğaziçi

Göklere çıkardıkları Boğaziçi Üniveristesi'ni haberde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden daha önemsiz bir kurum gibi gösterdiler. 

Kartal İHL haberin başlığında ve haber içinde 11 farklı yerde geçerken, Boğaziçi bir tek yerde geçiyor. 

Haberle ilgili yapılan yorumlarda "Bu kadar çok bahsedildiğine göre; demek ki, Kartal İHL, Boğaziçi'nden daha önemli bir okul" ifadeleri kullanıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
Gündem

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada 'metafizik uzmanı' Salih Memişoğlu hayatını kaybetti.
Dünya sarsıldı! ABD çok yakında o ülkeye saldıracak!
Dünya

Dünya sarsıldı! ABD çok yakında o ülkeye saldıracak!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya tarafından yapılan 'Solar Winds' siber saldırılarına karşılık olarak önümüzdeki günlerde Rus tarafına bir diz..
Diyanet'ten hac ve umre açıklaması
Gündem

Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın normalleşme takvimini uzattığı gerekçesiyle bu sene umre ziyaretlerinin yapılamayacağını duyur..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay