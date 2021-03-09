Ezber bozdular! Kartal İHL, Boğaziçi'nden daha önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı operasyonel haberiyle gündemi meşgul eden Cumhuriyet, Halk Tv ve T24'ün algısı ters tepki.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü’ne atanan Arda Ermut ile ilgili "Varlık Fonu'nun yeni Genel Müdürü Arda Ermut, Kartal İmam Hatip'ten Bilal Erdoğan'ın dönem arkadaşı çıktı" haberiyle yeni bir algı operasyonuna imza atmak istediler.

Söz konusu haberde Boğaziçi mezunu olan Ermut'un üniversiteden arkadaşlarına değil de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşlarına vurgu yapıldı.

Kartal İHL büyüktür (>) Boğaziçi

Göklere çıkardıkları Boğaziçi Üniveristesi'ni haberde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden daha önemsiz bir kurum gibi gösterdiler.

Kartal İHL haberin başlığında ve haber içinde 11 farklı yerde geçerken, Boğaziçi bir tek yerde geçiyor.

Haberle ilgili yapılan yorumlarda "Bu kadar çok bahsedildiğine göre; demek ki, Kartal İHL, Boğaziçi'nden daha önemli bir okul" ifadeleri kullanıldı.