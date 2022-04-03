Ezber bozan tablo! Avrupa rekor açık verdi

YENİ AKİT ANKARA

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi tarafından dün yayımlanan verilere göre, AB 2021 yılında Çin’den 472 milyar avro değerinde mal ithal etti. İthalat hacmi, önceki yıla göre yüzde 25 arttı. AB’nin Çin karşısındaki ticaret açığı ise 2020 yılına göre yüzde 37,6 yükselerek 249 milyar avroya ulaştı.

Çin’in Avrupa’ya ihracı yüzde 10 arttı

Diğer yandan, AB’nin Çin’e yaptığı ihracatta ise yüzde 10’luk artış görüldü. Çin, 2021 yılında AB’nin en çok mal ithal ettiği ülke olurken, onu ABD ve Rusya izledi. AB’nin mal ihracatı alanındaki en büyük ortağı ise ABD olurken, bu ülkeyi İngiltere ve Çin takip etti. Alınan bilgiye göre AB’nin Çin’den satın aldığı başlıca ürünler arasında telekomünikasyon donanımları, veri işleme üniteleri (DPU) ve elektronik devre kitleri yer alırken; AB, Çin’e ağırlıklı olarak otomobil ve otomobil parçaları satıyor.

En çok açığı Almanya, İrlanda ve Finlandiya verdi

AB ülkeler arasında Çin karşısında en çok dış ticaret fazlası veren üç ülke ise Almanya, İrlanda ve Finlandiya oldu. Çin Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 yılında Çin ile Avrupa arasındaki mal ticareti hacmi, 2020 yılına kıyasla yüzde 27,5’lik artışla 828,1 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.