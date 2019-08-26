Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

Kurulduğu günden bu yana yasaklar ve sansürlerle boğuşan Akit’e yönelik tuhaf yargı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Sanatçı bozuntusu Umay Anadolu Kaboğlu’nun Ezan-ı Muhammedi’ye küfretmesine yönelik tepki haberi yapan Akit’e karşı mahkemeden “yasak” kararı çıktı. Kaboğlu’nun 15 Temmuz gecesi @anadolumay uzantılı Twitter adresi üzerinden yaptığı “Ya ezanınızı s...im şu an çok afedersiniz balkondan atlamama ramak kaldı” şeklindeki alçak paylaşımı haberleştiren Yeniakit.com.tr’ye ulaşım engeli getirildi. Mahkeme, internet sitemizdeki “Oyuncu bozuntusundan ezana alçak küfür” başlıklı haberimize erişimin engellenmesine karar verdi. Darbe gecesi verilen selaları “ezan” zanneden ve İslam’ın kutsalları arasında yer alan ezana küfreden Kaboğlu, mahkeme kararı ile adeta ödüllendirilmiş oldu.

Ezana küfredilmesine ödül!

Ezan düşmanı Kaboğlu’nun 27/06/2019 tarihinde yaptığı yasaklama başvurusunu aynı gün içerisinde jet hızıyla karara bağlayan 1. Sulh Ceza Hakimi Özgür Kökten, Akit’i sansürleyerek basın özgürlüğünü çiğnedi. Mahkemenin 27/06/2019 tarihli, 2019/3192 Değişik İş No’lu kararında, “5651 Sayılı yasanın 9/3 maddesi gereğince https://www.yeniakit.com.tr /haber/oyuncu-bozuntusundan-ezana-alcak-kufur-197945.html URL sayılı internet sayfasına içeriğinin ERİŞİME ENGELLENMESİNE karar verildi” sözleri kullanıldı.

Yasak sadece Akit’e

Ezan düşmanı oyuncu Kaboğlu’nun rezaletiyle ilgili internet üzerinden haber yayınlayan diğer sitelere ise erişim engeli getirilmedi. Mahkeme kararında, Takvim, Milliyet, AA, İnternethaber, Öncevatan, Sabah, Haberler.com, A24 gibi internet sitelerinin Kaboğlu’nun ezana küfrettiğine ve hakkında soruşturma açıldığına yönelik haberlerine erişim engeli talebi reddedildi. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin sadece sansürü sadece Akit’e uygulaması garabetin ikinci perdesi olarak kayıtlara geçti.

Bu sansür Akit okurlarına

Ezan-ı Muhammedî’ye küfreden oyuncu bozuntusu Umay Kaboğlu’nu sevindiren, basın hürriyetine pranga vuran kararla birlikte Akit okurları internet üzerinden Kaboğlu’nun ezan düşmanlığı içeren sözlerine erişemeyecek. Medya tarihinin karanlık sayfalarına eklenen mahkeme kararı, Türkiye’de basın özgürlüğünün olmadığını söyleyen laikçi çevrelerin nasıl özgür basın düşmanı olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

İfadesinde kıvırmıştı

15 Temmuz’da terörist darbe girişiminin püskürtüldüğü sıradaUmay Anadolu Kaboğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. İfadesine başvurulan Kaboğlu ezana küfrettiği paylaşımı inkar ederek, gece saatlerinde hesabının çalınmış olabileceğini söylediği iddianameye girmişti. 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen Kaboğlu’nun beraatle sonuçlandırıldığı öğrenildi.

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FARUK ARSLAN

