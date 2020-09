Ezan saatleri namaz kılacak vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Namaz dinin direği, Müslümanın miracıdır. Namaz sayesinde kul, yaratıcısı olan Allah (C.C) ile konuşmakta, Ona dua ve niyazda bulunmaktadır. Sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı namaz vakitleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı ezan saatleri bilgisine an be an ulaşabilirsiniz.