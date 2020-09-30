Ezan vakitleri, Diyanetin namaz vakitleri sayfasından tüm vakit namaz saatlerini öğrenmek mümkün. İstanbul için haftalık namaz vakitleri başta olmak üzere Ankara ezan saati, İzmir namaz vakitleri, Diyarbakır ezan saatleri, Bursa, Konya, Balıkesir, Manisa, Trabzon, Samsun, Erzurum namaz vakitleri ile tüm Türkiye’deki il ve ilçelerin ezan saatlerini, imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerini Diyanet namaz vakitleri internet sitesi üzerinden öğrenilebilmekte.

İl il ezan saatleri, namaz vakitlerini buradan takip edebilirsiniz. Türkiye'nin tüm illeri için bugünkü ve aylık namaz vakitleri ve imsak vakitlerini ezan saatlerini merak eden vatandaşlar için derledik.

İstanbul namaz vakitleri İstanbul ezen saatleri

İstanbul namaz vakitleri ile İstanbul sabah namazı, İstanbul öğle namazı, İstanbul ikindi namazı, İstanbul yatsı namazı saatlerini saat saat takip edebilirsiniz. İstanbul ezan vakti ile günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte İstanbul haftalık ezan saatler.

İstanbul ezan saatleri aylık

Ankara ezan saatleri

Ankara namaz vakitleri ile Ankara sabah namazı, Ankara öğle namazı, Ankara ikindi namazı, Ankara yatsı namazı saatlerini saat saat takip edebilirsiniz. Ankara ezan vakti ile günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte Ankara haftalık ezan saatleri.

Ankara ezan saatleri aylık

İzmir ezan saatleri

İzmir namaz vakitleri ile İzmir sabah namazı, İzmir öğle namazı, İzmir ikindi namazı, İzmir yatsı namazı saatlerini saat saat takip edebilirsiniz. İzmir ezan vakti ile günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte İzmir haftalık ezan saatleri.

İzmir ezan saatleri haftalık

İzmir ezan saatleri aylık

Diyarbakır ezan saatleri

Diyarbakır namaz vakitleri ile Diyarbakır sabah namazı, Diyarbakır öğle namazı, Diyarbakır ikindi namazı, Diyarbakır yatsı namazı saatlerini saat saat takip edebilirsiniz. Diyarbakır ezan vakti ile günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte Diyarbakır haftalık ve aylık ezan saatleri.

Diyarbakır ezan saatleri haftalık

Diyarbakır ezan saatleri aylık

Diyanet namaz vakitleri haftalık ve aylık tüm iller için tıklayınız.

Diyanet namaz rehberi için tıklayınız.