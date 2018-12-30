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Ezan okununca hakem maçı durdurdu!

Filistin Ligi’nde Şebab Han Yunus ve Hadmat el Şati arasında oynanan maçta ezan okunduğunu duyan hakem oyunu durdurdu. Ezan bitimine kadar oyunu durduran hakem, sosyal medyada büyük takdir topladı.

30 Aralık 2018 Pazar 23:01
Ezan okununca hakem maçı durdurdu!

Filistin Ligi’nde Şebab Han Yunus ve Hadmat el Şati arasındaki futbol müsabakası sırasında ezan okununca hakem ezan bitene kadar maçı durdurdu.

Filistinli bir hakem, Filistin Ligi'nde yönettiği maç sırasında ezan okunurken maçı durdurdu.

Şebab Han Yunus ve Hadmat el Şati arasındaki maçın 26’ıncı dakikasında ezan okunduğunu duyan Hakem, karşılaşmayı durdurarak ezanın bitmesini bekledi.

Sosyal medyada gündem oldu

Hakem, 2 buçuk dakika süren Ezan'ın bittikten sonra karşılaşmayı yeniden başlattı. Hakem'dan alınan ilginç karar, sosyal medyada büyük takdir topladı.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:01
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