Ezan düşmanı CHP devşirmesi Sera Kadıgil'den "başörtüsü" provokasyonu!
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, başörtüsü kapsamında hazırlanan Anayasa değişikliğine ilişkin teklife, "hayır" diyeceklerini açıkladı. Kadıgil, muhalefet partilerine de "hayır" oyu kullanmaları çağrısında bulundu.
Yeniakit.com.tr
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, başörtüsü kapsamında hazırlanan Anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklamada bulundu.
CHP devşirmesi ezan düşmanı Kadıgil, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlülüğünü ortaya koyan başörtüsü teklifine parti olarak "hayır" diyeceklerini açıkladı.
KRT ekranında diğer muhalefet partilerine de seslenen Sera Kadıgil, teklife karşı çıkmaları konusunda çağrı yaptı. Kadıgil, teklif için referanduma gidilmesini 'tehlikeli' olarak nitelendirdi.
Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi, AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.