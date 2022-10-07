Eyvah eyvah! 1 Ocak itibariyle onlara kallavi zam geliyor

Vergi ve harçlara 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 100'ün üzerinde zam bekleniyor. Vatandaşların cebini yakacak haberi Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı. Bingöl, Ekim ayı enflasyon oranının 0 çıkması durumunda bile çok sayıda vergi ve harca yüzde 121 oranında zam gelebileceğini belirtti.

Bingöl, açıklamasında 2022'de 427 lira olan hız sınırı cezasının yeni değerlendirme oranlarına göre 2023'te en az 944 liraya çıkacağını belirtti. Yine aynı tabloda 2022'de trafik sigortası yaptırmamanın cezası 196 lirayken 2023'te bu miktarın en az 433 liraya çıkması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, 1984 yılından bu yana uygulanan yeniden değerleme oranı tarihin en yüksek seviyesinde olacak. Ozan Bingöl konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın her kanunda ayrı takdir yetkisi var. Eğer önlem almazsak yetkisinin olmadığı yerde enflasyon sıfır bile gelse zamlarda yüzde 121 artış olacak." ifadelerini kullandı.

Emlak vergisi de yeniden değerleme oranlarına göre artıyor.

Yeniden değerleme oranlarına göre hazırlanan tabloda emlak vergileri de 2023'te can sıkacak. 2022 yılında 1000 lira olan vergilerin 2023'te en az 2 bin 210 lira olması bekleniyor. Bu fiyat indirim uygulanması halinde bile anca 1600 liraya düşecek.

Motorlu taşıtlar vergisi ise 2022 yılında 2 bin 500 lirayken 2023 yılında 5 bin 545 liraya çıkması bekleniyor. Eğer MTV'de indirim uygulanırsa ücretin 4 bin 22 lira olması bekleniyor.