Eyvah!... Aile birliğine bir darbe daha! Evli kadınlar artık kendi soyadlarını kullanabilecek! Bir bu eksikti!

Türk Medeni Kanunu'nun "evlenen kadının kocasının soyadını alacağı" hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe giriyor. Karar sonrası kadınlar artık tek başına kendi soyadlarını kullanabilecek, eşlerinin soyadlarıyla birlikte kullanma zorunda olmayacak.

Bu ne anlama geliyor?

Evlenen hanımefendiler zaten kendi soyadını kullanabiliyordu. Ancak erkeğin soyadını alma zorunluluğunun kalkması, aile ve evlilik kurumunun değersizleştirilme projesinden başka bir şey olmadığı ifade ediliyor. Hükümetin aile parçalayan bu kararı karşı bir çözüm bulması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun "evlenen kadının kocasının soyadını alacağı ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanamayacağı"nı öngören 187. maddesinin birinci cümlesini iptal etmiş ve TBMM tarafından "kadın erkek eşitliğine uygun yeni bir düzenleme" yapılması için 9 ay süre vermişti.

Yüksek Mahkeme'nin 28 Nisan 2023'te Resmi Gazetede yayımlanan kararının yürürlük tarihi için verilen 9 aylık süre 28 Ocak 2024'te doluyor. TBMM'nin bu sürede gerekli yasal düzenlemeyi yapması gerekiyordu. Ancak konuyla ilgili düzenlemelerin, yeni yargı paketi içinde ele alınacağı öğrenildi.

Ya çocukların soyadları ne olacak?

Henüz bir netlik kazanmamasına rağmen bu kanuna göre çocukların annelerinin soyadlarını almalarının önünde hiçbir engel kalmıyor. Bu daha da garabet. Soy kütükleri değişeceğinden ileride hangi çocuğun hangi soydan geldiği tartışma konusu olacaktır.

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Anayasa mahkemesi ne yapmak istiyor?

Anayasa mahkemesi, kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanamayacağı"nı öngören 187. maddesinin birinci cümlesini iptal etmiş ve TBMM tarafından "kadın erkek eşitliğine uygun yeni bir düzenleme" yapılması için 9 ay süre vermişti. Anayasa mahkemesi 187. Maddenin birinci cümlesini, neden iptal etti sorusu da gündemdeki yerini koruyor.