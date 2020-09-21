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Aktüel Eyüpsultan'daki gölete atık döküldüğü iddiası
Aktüel

Eyüpsultan'daki gölete atık döküldüğü iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:10:42 -
Eyüpsultan'daki gölete atık döküldüğü iddiası

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'a bağlı Pirinçci Mahallesi'ndeki gölete yeşil renkli bir atık bırakıldığı iddiaları üzerine bölgeye gelen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alınarak inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Şahintepe mevkisindeki göletin bazı noktalarında renk değişimi oldu. Renk değişiminin bir atığa bağlı olabileceği iddiaları üzerine olay yerine çok sayıda yetkili geldi.

İlk belirlemelere göre gölette herhangi bir balık ya da canlı ölümü olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri göletin birçok noktasından numune aldı. Örnekler laboratuvarda analiz edilerek göletteki renk değişiminin nedeni tespit edilecek.

İl Jandarma Komutanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgeye gelerek inceleme yaptı, muhtardan bilgi aldı.

Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göletin merkezden uzak bir noktada olduğunu, ihbar üzerine bölgeye geldiğini söyledi.

Yazıcı, "Kesinlikle ciddi bir durum yok. Bizim yaptığımız incelemelere göre sadece bir kutu kadar inşaat boyası atılmış. Hiçbir canlıya zarar geldiğini görmedik. Göletin birkaç noktasında renk değişimi oldu. Analizlerin sonucunu bekleyeceğiz." diye konuştu.


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