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Yaşam Eyüpsultan’da yaşanan toprak kayması kamerada
Yaşam

Eyüpsultan’da yaşanan toprak kayması kamerada

Yeniakit Publisher
2023-11-29 18:14:00 -

Eyüpsultan'daki bir inşaat alanında meydana gelen toprak 3 gecekondu boşaltılırken, 6 kişilik ailenin yaşadığı bir gecekondu içeride kimse yokken toprağın kayması sonucu kısmen çöktü. Toprağın kaydığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 10.42'de inşaat alanında toprak kayması meydana gelmişti. 6 kişilik ailenin yaşadığı evlerden biri ise içeride kimsenin olmadığı sırada kısmen çöktü. Yaşanan çökme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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