Eyüpsultan’da yaşanan toprak kayması kamerada

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 10.42'de inşaat alanında toprak kayması meydana gelmişti. 6 kişilik ailenin yaşadığı evlerden biri ise içeride kimsenin olmadığı sırada kısmen çöktü. Yaşanan çökme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.