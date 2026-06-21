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Yerel Eyüpsultan’da korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı
Yerel

Eyüpsultan’da korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı

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Eyüpsultan’da korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı

İstanbul Eyüpsultan’da bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden otomobille kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Eyüpsultan’da gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı meydana geldi. Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bulunan istasyonda yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, motosikletleriyle akaryakıt istasyonunda park halinde bekleyen 3 kişinin yanına plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yaklaştı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletleriyle istasyonda park halinde bekleyen 3 kişinin yanına, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilin içerisindeki şüpheliler tarafından, bu kişilere silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri akaryakıt istasyonunda çalışma yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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