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Aktüel Eyüpsultan'da fırınlarda gramaj ve fiyatlar denetlendi
Aktüel

Eyüpsultan'da fırınlarda gramaj ve fiyatlar denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:28:25 -
Eyüpsultan'da fırınlarda gramaj ve fiyatlar denetlendi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Kaymakamlığı ve Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Eyüpsultan Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, İlçe Kaymakamı İhsan Kara öncülüğünde fırınları denetledi.

Kaymakam İhsan Kara, ekmekleri tartarak gramajını kontrol etti.

Kara, hijyen kurallarına uyan, gramaj ve etiket konusunda eksiği olmayan fırın işletmecilerine teşekkür etti.

Bu kapsamda eksiği bulunan işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak haklarında tutanak düzenlendi.

Kaymakam Kara yaptığı açıklamada, bu kapsamda çalışmaların daha önce de yapıldığını hatırlatarak, denetlemelere aralıksız devam edileceğini söyledi. ​​​​​​​

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