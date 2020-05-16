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Eyüpsultan’da bando ve mehter konserleri tekrar başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallelerde bando ve mehter konserleri düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:16:08 -
Eyüpsultan’da bando ve mehter konserleri tekrar başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallelerde bando ve mehter konserleri düzenleyecek.


Eyüpsultan Belediyesi 18 Mayıs Pazartesi 12.00-14.00 saatleri arasında Güzeltepe, Emniyettepe, Alibeyköy Merkez ve Karadolap mahallelerinde, 20 Mayıs Çarşamba 12.00-14.00 saatleri arasında Çırçır ve Akşemsettin mahallelerinde bando konserleri düzenleyecek. 19 Mayıs Salı 12.00-16.00 saatleri arasında Nişanca, Defterdar, Topçular ve Düğmeciler mahallelerinde, 21 Mayıs Perşembe 12.00-16.00 saatleri arasında Rami, İslambey, Eyüpsultan Merkez ve Silahtarağa mahallelerinde mehter konserleri olacak. Konserde Bandistanbul Orkestrası, mahallelerde dolaşarak hareketli, eğlenceli parçalar çalacaklar. Eyüpsultan Belediyesi Mehter Takımı ise mahallelerde marşlar seslendirecekler.

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