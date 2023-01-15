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Gündem Eyüpsultan’da 10 metrelik kuyuya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
Gündem

Eyüpsultan’da 10 metrelik kuyuya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı

İstanbul Eyüpsultan’da 10 metrelik kuyuya düşerek yaralanan 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 08:03:00 -

Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi’nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park içinde yer alan telle çevrili bölgedeki 10 metrelik kuyuya düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir itfaiye iple eri kuyuya inerek yaralandığı anlaşılan bu kişinin sağlık durumunu kontrol etti.

Ardından yaralı ekiplerce iple yukarı çekilerek kuyudan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

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Yorumlar

sade

etrafı çevrili kuyuya ancak sahoşlar düşer.
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