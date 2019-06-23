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Eyüpsultan 23 Haziran sandık sonuçları Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu oy oranları

Eyüp 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanacağı yenilenen İstanbul büyükşehir belediyesi seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sonrası hem Binali Yıldırım hem de Ekrem İmamoğlu gece gündüz çalıştı. Artık hem Binali Yıldırım hem de Ekrem İmamoğlu için final zamanı. Eyüplü seçmenler tekrarlanan İBB seçim sonuçlarını son dakika merak ediyor. Eyüp 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika Binali Yıldırım oy oranı, Ekrem İmamoğlu İBB seçimleri oy oranları, Eyüpsultan 23 Haziran sandık sonuçları.

23 Haziran 2019 Pazar 13:19
Eyüpsultan 23 Haziran sandık sonuçları Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu oy oranları

Eyüp 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanacağı yenilenen İstanbul büyükşehir belediyesi seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sonrası hem Binali Yıldırım hem de Ekrem İmamoğlu gece gündüz çalıştı. Artık hem Binali Yıldırım hem de Ekrem İmamoğlu için final zamanı. Eyüplü seçmenler tekrarlanan İBB seçim sonuçlarını son dakika merak ediyor. Eyüp 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika Binali Yıldırım oy oranı, Ekrem İmamoğlu İBB seçimleri oy oranları, Eyüpsultan 23 Haziran sandık sonuçları.

Türkiye’nin beklediği 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için büyük gün geldi. Tüm Türkiye’nin kalbi İstanbul büyükşehir seçim sonuçları için atıyor.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 Haziran seçimleri için Eyüpsultan’da 277 bin 158 seçmen sandığa gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanacağı 23 Haziran İBB seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Sandık başına giden ilçelerin başında AK Parti’nin kalelerinden biri olarak gösterilen Eyüpsultan’da vardı. Eyüpsultanlı seçmenlerin yenilenen İstanbul seçimleri için bu kez terhicini sandığa nasıl yansıtacağı merak edilmekte. geçen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 277 bin 158 seçmenin bulunduğu Eyüpsultan’da AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 111 bin 505, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ise 110 bin 411 oy çıkmıştı. Saadet Partisi 2 bin 941, BTP 769, TKP 248, Vatan Partisi 384, DP 432 ve DSP 761 oy almıştı.

AK Parti-MHP ve BBP’nin ortak Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve CHP, İP, HDP ve marjinal grupların ortak Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçen Eyüpsultan 23 Haziran seçim sonuçları için ilk veriler gelirken yeniakit.com.tr seçim 2019 sayfasında 31 Mart'la karşılaştırmalı olarak Eyüpsultan Binali Yıldırım oy oranı ve Ekrem İmamoğlu oy yüzdesini dakika dakika buradan an be an takip edebilirsiniz. Ayrıca İstanbul tüm ilçe seçim sonuçlarını Akit TV'den canlı olarak son dakika verilerini, 23 Haziran İBB seçim sonuçlarına ilişkin analizleri canlı olarak izleyebilirsiniz.

Eyüpsultan 23 Haziran seçim sonuçları için tıklayınız  

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:19
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