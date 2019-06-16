Eyüp Karadayı son yolculuğuna uğurlandı - Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı'nın naaşı, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi



İSTANBUL (AA) - Hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı (85) son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp Karadayı'nın, Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen ve spor camiasından birçok isim katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da cenazeye çelenk gönderdi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İstanbul Şubesinin eski başkanlarından duayen spor yazarı Eyüp Karadayı'nın naaşı, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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