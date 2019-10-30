EYT’liye kademeli emeklilik mi geliyor? EYT son durum haberleri

EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaş takılanlar EYT’nin çıkıp çıkmayacağını, EYT yasasının ne zaman çıkacağını araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 40-50 yaşında emeklilik olmayacağını söylemesinden sonra EYT’nin akıbetinin ne olduğu merak konusu. Hükümet kanadından EYT’de olumlu açıklamalar yapılmasa da Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’den EYT’nin bir an önce çözümü konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy katıldığı bir programda Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Ersoy, yaşa takılanların problemlerinin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Ersoy; "Emeklilikte yaşa takılanlar, "EYT konusunda bizim seçimden önce bir sözümüz var. Burada mağduriyet var mı, var. Bunu kabul etmemiz lazım. Devletimize bunun bir yükü var mı, var. Ancak 1999'dan önce sigorta girişi yapılmış ve daha öncesinde hak kazanmış vatandaşlarımızla alakalı mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bunu tüm gruplarla birlikte otururuz, konuşuruz, bir sonuca varırız. Cumhurbaşkanımızın söylediğine ben de katılıyorum, 45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız. Toplumda kanayan bir yara varsa biran önce önlemini almamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.