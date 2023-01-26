EYT'lilere müjde! AK Parti'den EYT açıklaması son dakika gelişme bugün meclis'te: EYT Bakan açıklaması son durum

Son dakika: EYT düzenlemesinde son durum...

EYT SON DURUM

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kanun teklifinin teknik çalışmalarının tamamlanıp, imzaya açtıklarını hatırlatarak, "Hızlı bir şekilde komisyonda görüşerek Genel Kurul'da yasalaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin, sonraki süreçte 4 milyon 800 bin vatandaşımız emeklilik imkanına kavuşmuş olacak. Milletimizin beklentilerine cevap vererek 3600 ek gösterge, sözleşmeli memurların kadroya alınması, asgari ücret, emekli maaşları, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeleri yaptığımız gibi EYT problemini de inşallah kısa süre içerisinde çözmüş olacağız" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, EYT düzenlemesiyle ilgili son duruma ilişkin, "Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı. Teklif çok kısa süre içerisinde sunulacak ve birkaç gün içerisinde komisyonda görüşülecek" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ AÇIKLADI! 'EYT İÇİN PARAMIZ HAZIR'

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yaptığı açıklamada ödemeler için bütçenin hazır olduğunu vurgularken, "EYT'niin maliyetinin ne kadar olduğunu hesapladık, bütçemizi ona göre hazırladık. Vatandaş net olarak bilsin, paramız hazır" diye konuştu.

EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

EYT kanun teklifi AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Geçtiğimiz günlerde Bakan Vedat Bilgin; “Teknik yazım süreci uzun sürüyor. Bu hafta Meclis’e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar. Bu hafta biter” dedi.

EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, EYT maaşları hakkında açıklama yaptı. Zengin, "Hedefimiz mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak. Bu bizim niyetimiz ve hedefimiz." dedi.

Bengü TV’de canlı yayına katılan Bilgin, “EYT’lilerin Mart’ın 1’inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis’ten çıkacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. 5 bin prim gün sayısı ise diğer şartlar arasında bulunuyor. EYT'de yaş şart aranmayacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

EYT'de ilk promosyon! Ne kadar ücret alacaklar?

EYT düzenlemesinin hayata geçmesine sayılı günler kaldı. EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Öte yandan Bakan Bilgin EYT'li vatandaşların ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacaklarını söyledi. Peki emekli maaşını alan EYT'liler promosyonlarını ne zaman alacak? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen süreci tek tek anlattı. Bayram milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

EYT’LİLERE PROMOSYONLAR NE ZAMAN YATAR?

“Maaş promosyonu emekli maaş almaya hak kazanmakla beraber alınabiliyor. Emekli maaşı aylığı bağlanmasıyla beraber yani SGK sisteminde kişinin emekli olduğu gözükmesiyle birlikte vatandaşımız banka seçimi yapabiliyor. Bankaların bir promosyon yarışı içerisine gireceğinden bahsetmiştik.

'8 BİN 500 İLE 15 BİN LİRA ARASINDA OLACAK’

Merkez Bankası’nın liralaşma stratejisine uygun olarak bankalar TL mevduatları daha fazla tutmak zorundalar. EYT’li vatandaşlarımız promosyon fiyatları alarak en yükseğini seçmelilerdir. Ortalama promosyonlar kamu bankalarında daha düşük olacak ama özel bankalarda 8 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir promosyon olacaktır.

‘MART AYINDA PROMOSYONLARINI ALABİLECEKLER’

Yani eğer EYT’li vatandaşlarımız şubatta kanun yasalaşır ve dilekçelerini verirlerse mart ayında ilk emekli ikramiyesinin alınmasıyla beraber emeklilik maaş promosyonlarını alabileceklerdir. Ancak bankalarla anlaşma yapmak zorunludur.

EYT’LİLERİN MAAŞLARI NORMAL EMEKLİLER GİBİ Mİ HESAPLANIYOR?

Öncelikle EYT’lilerin emekliliği ile diğer emekliler arasında fark yok. Emeklilere maaş artışı yapılacaksa onlara da artış yapılacak. SGK’nın sitesinde ‘Emekli olursam ne kadar maaş alırım?’ uygulaması var. Orada maaş hesaplanıyor. Emekli aylığı hesaplamasında aylık bağlama oranları, büyüme oranı ve enflasyon oranı devreye giriyor. O yüzden EYT’li ile diğer emeklilik arasında farklılık bulunmamaktadır.

Haziran sonu itibarıyla 2. altı ay zammı alındığında normal emekliler ne kadar zam alacaksa EYT’liler de aynı zammı alacaktır.”