EYT'li emeklilere müjdeli haber! Çift bayram ikramiyesi mi alacaklar?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sürecinde emeklilik işlemleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini ve emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacaklarını açıkladı. Buna Aylıkları henüz bağlanmayanlar da dahil. EYT emeklisi bayram da dâhil olmak üzere çift ikramiye alacak. Tüm detaylar...

Bakan Bilgin, temmuz ayında asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıkladı. Hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını belirtti ve enflasyonun teknik bir mesele olduğunu söyledi. Türk lirasının reel alım gücünü ve fiyat dalgalanmalarını dikkate alarak bir değerlendirme yapıldığını ve bu değerlendirme üzerinden asgari ücret komisyonunda görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

ÇİFT İKRAMİYE YATACAK

EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2,5 milyon kişiye ulaşması ve ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayanlarla birlikte bu sayının 4,8 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Emeklilik işlemleri tamamlananlar, peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon gibi tüm haklarını alabiliyor. Bu ödemeler, emeklilik başvurusu sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor.

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EYT kapsamında emekli olanlar, temmuz ayında zam ve refah payı alacak. En düşük emekli aylığı 1 Nisan itibarıyla 7 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca, geçen yıl 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı.

AZ MAAŞI OLANA YÜKSEK ZAM

Emekliler arasında maaşlarına göre farklı oranlarda zam uygulanacak. Daha düşük maaş alan emeklilere daha yüksek zam oranı verilecek. Emekli zammı ise 7 bin 500 TL ile 10 bin TL, 10 bin TL ile 15 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL ve 20 bin TL üzeri olarak farklı kademelerde belirlenecek.