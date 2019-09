Emeklilikte yaşa takılanların yıllardır beklediği emeklilik için son dakika gelişmeleri yaşanaya devam ediyor. EYT mağdurları mitingler yaptı, sosyal medya üzerinden örgütlenerek seslerini duyurmaya çalıştı. EYT son durum olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT konusunun masaya yatırılması için Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT çıkarsa devlete maliyeti ne olur? EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman emekli olacak? sorularına cevapların verildiği EYT raporu Beştepe’ye sunuldu. Emeklilikte yaşa takılanların Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim'de açılmasıyla ile EYT yasasının Meclis’e gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. İşte EYT son durum haberleri…

EYT son dakika haberleri: Her seçim öncesi mutlaka Türkiye gündemine gelirdi 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı olan ve şuna CHP’de siyaset yapmaya devam eden Yaşar Okuyan tarafından emeklilik yaşının yukarıya çekilmesini içeren yasanın çıkmasıyla sayıları milyonları bulan EYT’li mağduru oluştu. Primi doldurduğu halde emekli olmak için yaşa takılan EYT’liler yaşları ilerlediği için bir işte girememekten, sağlıktan yararlanamamaktan şikayetçi oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar bu mağduriyetlerinin giderilmesi için seslerini duyurmaya çalıştı. EYT’lilerin bu hak aramasını muhalefet partileri ve bazı çevreler tarafından suistimal olarak kullanıldı. Özellikle muhalefet partileri her seçim öncesi EYT’lilerin sorununu çözme vaaadlerinde bulundu. EYT sorununun çözümü konusuna söz verenlerin başında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi EYT sorununun çözeceğinin sözünü vermişti. Ancak seçimlerin ardından 6 ay geçmesine rağmen EYT konusunda bir adım atamadı. EYT’liler de emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümün ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu bildikleri için EYT temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Bu görüşme sonrası Başkan Erdoğan, EYT’lilerin sorununu masaya yatırmak için Prof. Dr. Vedat Bilgin, EYT yasası konusu ile ilgili görevlendirildi. Vedat Bilgin'in EYT hakkında görevlendirilmesinin ardından önce ayrıntılı bir maliyet hesabı yapılması ardından süreci hızlandıracak adımların atılması beklenmektedir.

EYT raporunda neler var?

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Duman açıklamalarında EYT için Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa teklifi kapsamında, üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığını belirtti.

TBMM’ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Ali Duman, hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini şöyle açıkladı: “Birinci yönteme göre; kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak. Buna göre, SGK ilk giriş tarihleri 08.09.1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacaktır.

EYT ile kimler emekli olacak?

“İkinci yönteme göre ise, yaş haddi dışında kalan ancak diğer şartları yerine getirmiş çalışanların emeklilik koşulları şöyle olacak. 4447 sayılı yasaya göre emekli olabilmek için üç temel kural var;

“Çalışma Hizmetini tamamlamış olmak. Yani, SSK’da 5,000 gün ile 5,975 gün arası ilk girişe göre belirleniyor, Bağ Kur ve Emekli Sandığı’nda ise kadın çalışanlar için 7,200, erkek çalışanlar için 9,000 gün.

“Çalışma Süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması.

“Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak.”

EYT üç şartı yerine getiren emekli olacak

TBM Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, EYT emeklilik yasasına ilişkin olarak “Bu 3 şartı yerine getiren emekli olabiliyor. 2019 yılında bu teklif kabul edilirse, yaş haddi hariç dediği için diğer 2 şartı yerine getirmek açısından bakıldığında SSK için 5975 güne kadar hizmetin dolmuş olması, Bağ Kur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7,200 günün erkeklerde ise 9,000 günlük hizmetin tamamlanmış olması gerekecek. Ancak erkek çalışanlardan 1994 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar çalışma süresi açısından faydalanamamış olacaktır.” dedi.

Ali Duman EYT yasasına ilişkin olarak sözlerini şu şekilde tamamladı: “Üçüncü yöntemin tercih edilip, yasalaşması halinde ise; 08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacaktır. Fakat tekliflerin geçerlilik süresi incelendiğinde üç ay ya da atı ay yürürlükte kalmasının öngörüldüğü dikkat çekiyor. Oysa bu teklif kabul edilir ve yöntem benimsenirse, 4,447 sayılı yasaya göre hak kaybına uğramış herkesin yasadan faydalanabilmesi için kanunun 25 yıl Çalışma Süresi açısından 08.09.2024 tarihine kadar geçerli olması gerekecektir. 01 Ekim 2019 tarihinde TBMM yeni dönem yasama faaliyetine başlamış olacak.”