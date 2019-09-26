0553 313 94 23

EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak?

Emeklilikte yaşa takılanların yıllardır beklediği emeklilik için son dakika gelişmeleri yaşanaya devam ediyor. EYT mağdurları mitingler yaptı, sosyal medya üzerinden örgütlenerek seslerini duyurmaya çalıştı. EYT son durum olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT konusunun masaya yatırılması için Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT çıkarsa devlete maliyeti ne olur? EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak? Sorularına cevapların verildiği EYT raporu Beştepe’ye sunuldu. Emeklilikte yaşa takılanların Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim'de açılmasıyla ile EYT yasasının Meclis’e gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. İşte EYT son durum haberleri…

26 Eylül 2019 Perşembe 08:55
EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak?

Emeklilikte yaşa takılanların yıllardır beklediği emeklilik için son dakika gelişmeleri yaşanaya devam ediyor. EYT mağdurları mitingler yaptı, sosyal medya üzerinden örgütlenerek seslerini duyurmaya çalıştı. EYT son durum olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT konusunun masaya yatırılması için Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT çıkarsa devlete maliyeti ne olur? EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman emekli olacak? sorularına cevapların verildiği EYT raporu Beştepe’ye sunuldu. Emeklilikte yaşa takılanların Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim'de açılmasıyla ile EYT yasasının Meclis’e gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. İşte EYT son durum haberleri…

EYT son dakika haberleri: Her seçim öncesi mutlaka Türkiye gündemine gelirdi 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı olan ve şuna CHP’de siyaset yapmaya devam eden Yaşar Okuyan tarafından emeklilik yaşının yukarıya çekilmesini içeren yasanın çıkmasıyla sayıları milyonları bulan EYT’li mağduru oluştu. Primi doldurduğu halde emekli olmak için yaşa takılan EYT’liler yaşları ilerlediği için bir işte girememekten, sağlıktan yararlanamamaktan şikayetçi oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar bu mağduriyetlerinin giderilmesi için seslerini duyurmaya çalıştı. EYT’lilerin bu hak aramasını muhalefet partileri ve bazı çevreler tarafından suistimal olarak kullanıldı. Özellikle muhalefet partileri her seçim öncesi EYT’lilerin sorununu çözme vaaadlerinde bulundu. EYT sorununun çözümü konusuna söz verenlerin başında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi EYT sorununun çözeceğinin sözünü vermişti. Ancak seçimlerin ardından 6 ay geçmesine rağmen EYT konusunda bir adım atamadı. EYT’liler de emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümün ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu bildikleri için EYT temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Bu görüşme sonrası Başkan Erdoğan, EYT’lilerin sorununu masaya yatırmak için Prof. Dr. Vedat Bilgin, EYT yasası konusu ile ilgili görevlendirildi. Vedat Bilgin'in EYT hakkında görevlendirilmesinin ardından önce ayrıntılı bir maliyet hesabı yapılması ardından süreci hızlandıracak adımların atılması beklenmektedir.

EYT raporunda neler var?

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Duman açıklamalarında EYT için Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa teklifi kapsamında, üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığını belirtti.

TBMM’ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Ali Duman, hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini şöyle açıkladı: “Birinci yönteme göre; kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak. Buna göre, SGK ilk giriş tarihleri 08.09.1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacaktır.

EYT ile kimler emekli olacak?

“İkinci yönteme göre ise, yaş haddi dışında kalan ancak diğer şartları yerine getirmiş çalışanların emeklilik koşulları şöyle olacak. 4447 sayılı yasaya göre emekli olabilmek için üç temel kural var;

“Çalışma Hizmetini tamamlamış olmak. Yani, SSK’da 5,000 gün ile 5,975 gün arası ilk girişe göre belirleniyor, Bağ Kur ve Emekli Sandığı’nda ise kadın çalışanlar için 7,200, erkek çalışanlar için 9,000 gün.

“Çalışma Süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması.

“Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak.” 

EYT üç şartı yerine getiren emekli olacak

TBM Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, EYT emeklilik yasasına ilişkin olarak “Bu 3 şartı yerine getiren emekli olabiliyor. 2019 yılında bu teklif kabul edilirse, yaş haddi hariç dediği için diğer 2 şartı yerine getirmek açısından bakıldığında SSK için 5975 güne kadar hizmetin dolmuş olması, Bağ Kur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7,200 günün erkeklerde ise 9,000 günlük hizmetin tamamlanmış olması gerekecek. Ancak erkek çalışanlardan 1994 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar çalışma süresi açısından faydalanamamış olacaktır.” dedi.

Ali Duman EYT yasasına ilişkin olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:  “Üçüncü yöntemin tercih edilip, yasalaşması halinde ise; 08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacaktır. Fakat tekliflerin geçerlilik süresi incelendiğinde üç ay ya da atı ay yürürlükte kalmasının öngörüldüğü dikkat çekiyor. Oysa bu teklif kabul edilir ve yöntem benimsenirse, 4,447 sayılı yasaya göre hak kaybına uğramış herkesin yasadan faydalanabilmesi için kanunun 25 yıl Çalışma Süresi açısından 08.09.2024 tarihine kadar geçerli olması gerekecektir. 01 Ekim 2019 tarihinde TBMM yeni dönem yasama faaliyetine başlamış olacak.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 08:55
  1. Ankara
  2. EYT son durum nedir
  3. EYT ne zaman çıkar?
  4. EYT'den kimler nasıl yararlanacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ABD kanalına konuştu! Son olay bizi üzmüştür
    1. Erdoğan ABD kanalına konuştu! Son olay..
    2. 150 metre yuvarlandılar, kemer..
    3. Selvi’den dikkat çeken iddia!..
    4. İftiracı Altaylı’nın paralarıyla..
    5. İsrail güçleri Filistin'lilere gece..
    6. Şehitlikte büyük provokasyon!..
    7. Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı
    8. 57 günlük takiple vuruldu!
    9. Başkan Erdoğan: S-400 olayı..
    10. Suudi Arabistan saldırı zararını..
    11. Instagram gece modu nasıl kullanılır?..
    12. 26 Eylül Çarşamba çeyrek ve gram altın..
    13. EYT yasası ile kimin ve ne zaman..
    14. Ataksi tedavisi var mı? Ataksi..
    15. İflas eden dev şirket için kayyım..
    16. Kara yollarında son durum
    17. Sivas'taki trafik kazasında kötü haber
    18. Albayrak: "Türkiye halen güvenli liman"
    19. EYT son durum nedir, EYT ne zaman..
    20. Van’da terör baskını! Hepsi imha edildi
    21. Fenomen tuzağına dikkat!..
    22. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı
    23. Rumları çıldırtan 'Yavuz' ihtişamıyla..
    24. Gençlerbirliği Osmaniyespor maçı ne..
    25. Türkiye'den tüm dünyaya Doğu Akdeniz..
    26. Yunanistan'ın 'Atmaca' korkusu! "Büyük..
    27. Torino Milan maçı ne zaman saat kaçta..
    28. Asgari ücreti belirleyecek oranlar..
    29. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vladimir..
    30. İyimser hava sürüyor! İşte dolarda..
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama!
    Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama!