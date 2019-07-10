EYT son durum Mansur Yavaş EYT Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödeyecek mi?

31 Mart yerel seçimleride seçim vaadleri arasında bulunan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu çözeceğini vaad eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’dan EYT açıklaması geldi. Mansur Yavaş, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmazsa, arzu edenlerin Genel Sağlık Sigortası primlerini biz ödeyeceğiz. Belediye olarak biz buna hazırız.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarında daha önce açıkladığı destek sözünü hatırlattı. Ayrıca ABB Başkanı Mansur Yavaş EYT ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmazsa arzu edenlerin Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyeceklerini belirtti. Mansur Yavaş Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında şunları söyledi: "Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmazsa, arzu edenlerin Genel Sağlık Sigortası primlerini biz ödeyeceğiz. Belediye olarak biz buna hazırız. Eğer belediye olarak bizden bir talepleri olursa , elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuz ifade ediyor."