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EYT son dakika haberleri, EYT 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra Meclis’e gelecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum hakkında son dakika yeni bir gelişme yaşandı. 23 Haziran İstanbul seçimleri vesilesiyle Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasısının Meclis’e geleceğini ümit eden milyonlarca EYT mağduru hükümetten gelecek son dakika EYT müjdesine kilitlenmiş durumda iken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş emeklilikte yaşa takılanların beklediği açıklamayı yaptı. Peki AK Parti’nin EYT kararı neL? EYT son durum son dakika gelişmesi haberlerine göre EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT çıkacak mı? EYT 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra Meclis’e gelecek mi?

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:38
EYT son dakika haberleri, EYT 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra Meclis’e gelecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son durum hakkında son dakika yeni bir gelişme yaşandı. 23 Haziran İstanbul seçimleri vesilesiyle Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasısının Meclis’e geleceğini ümit eden milyonlarca EYT mağduru hükümetten gelecek son dakika EYT müjdesine kilitlenmiş durumda iken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş emeklilikte yaşa takılanların beklediği açıklamayı yaptı. Peki AK Parti’nin EYT kararı ne? EYT son durum son dakika gelişmesi haberlerine göre EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra Meclis’e gelecek mi?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan KurtulmuşEYT yasasına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, “EYT meselesi her gün yani mubalağa yazmıyorum twit attığım zaman çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikatten dinlediğimiz zaman bizde onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz. Ama birde şunu söylüyoruz Türkiye'nin şartları var bu Türkiye'de erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlarda emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok." dedi. Numan Kurtulmuş; “Biz şimdiye kadar Adalet ve Kalkınma Partisinin en temel özelliklerinden birisi olan yani popülist bir politika izlemek zorunda değiliz. Allah korusun ülke yönetiyoruz. Yani 23 Haziran geçecek Türkiye'yi yönetmeye devam edeceğiz." dedi.

EYT ne zaman meclise gelecek?

 “EYT’nin seçimden sonra gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Kurtulmuş şunları söyledi: ”O zamanki şartlar ayrı ama şu günkü ekonomik kollektörde baktığımız zaman bu meselenin çok çok zor olduğu görülüyor. Bizde istemez miyiz yani bu kadar yüz binlerce milyonlarca insanı ilgilendiren bir şey keşke imkanlarımız olsa bunu hemen çözebilecek bir kapasitemiz olsa böyle bir imkan olmadığı içinde insanların lüzumsuz yere popülist davranarak gönülleri hoş olsun diye adım atılamaz."

 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:38
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