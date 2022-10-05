Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı kendilerine yönelik alınacak olan kararda. Peki, EYT için Bakan Vedat Bilgin ne dedi?

EYT ne zaman çıkacak? EYT tarihi açıklandı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT 1 ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. EYT konusuna değinen Bakan Bilgin, "Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil” dedi.