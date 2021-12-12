EYT ne zaman çıkacak? EYT 2022'de çıkar mı?

EYT ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. 1999'da yürürlüğe giren yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödemeye ek olarak yaş şartı getirildi. 1999 yılında çıkartılan yasa sonucu binlere EYT mağduru vatandaş oluştu. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar düzenleme çalışmalarını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada öncelikli gündemde EYT ile ilgili bir çalışmanın olmadığı belirtildi. Peki, EYT son durum ne oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncelikli gündeminde "emeklilikte yaşa takılanlarla" (EYT) ile ilgili bir çalışmanın bulunmadığını bildiren açıklaması hatırlatılarak konuya ilişkin açıklamaları sorulan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şöyle konuştu: "EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil. Bu, muhalefetin bildik tavrının devamı mahiyetindeki değerlendirmeler olabilir. Sayın Fuat Oktay'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuat nedir bu mevzuata dair bir açıklamadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuata göre nasıl emekli olunacağına dair yürürlükteki hükümlere dair açıklamadır. Peki EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ne, kimleri kapsıyor? İşte son bilgiler.

EYT kimleri kapsıyor?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.

EYT ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağını söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili de komisyonun önümüzdeki hafta toplayacaklarını açıkladı. AK Parti’den yapılan EYT açıklamasında 3600 ek göstergenin tamamlanmasından sonra sıranın EYT’de olacağı dile getirilmişti.