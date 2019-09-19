EYT ile ilgili son haberler EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat mı verdi?

EYT son dakika gelişmesi var mı? sorusunu EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı olan ve şuanda CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan tarafından emeklilik mağdur edilen binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. Emekli olmak için emeklilik şartı prim gün sayısını dolduran ancak yaşa takılan EYT’liler EYT ne zaman çıkacak? EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat mı verdi mi? Emeklilik bekleyen EYT ile ilgili son haberler neler? EYT yasası Meclis’e mi gelecek? EYT ne zaman Meclis’e gelecek? gibi sorular yine gündemin en önde gelen konuların başında gelmekte. EYT kimleri kapsayacak, EYT de son durum ne olacak? EYT şarları neler olacak? İşte EYT son durum haberleri.

EYT son dakika gelişmeleri: 18 Eylül itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. EYT’de son durum nedir?9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar. Prof. Dr. Cem Kılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

EYT Finlandiya modeli nedir?

EYT son dakika bugün haberleri. Finlandiya Modeli EYT için bir çözüm kapısı olarak görülüyor. Bu modelde belirlenen yaştan daha erken emeklilik olunca bir miktar kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul edenlere de emeklilik aylığı bağlanıyor. Finlandiya’da birbirini tamamlayan iki emeklilik sistemi var:

İş esaslı emeklilik hakkı çalışarak ve girişimcilik yapılarak kazanılır. İşveren bütün çalışanları için emeklilik sigortası almak ve sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür. Girişimciler sigorta primlerini kendileri öderler. Halk emekliliği,iş (maaş) esaslı emekliliği olmayan veya emeklilikleri çok az olan emeklilere yöneliktir. Her iki emeklilik sisteminde yaşlılık ve maluliyet emekliliği bulunmaktadır. 65 yaşını dolduranlar halk emekliliği hakkını kazanılabiliyor.

EYT yasası çıkarsa EYT’den kimler yararlanacak?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999'da emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 gününe kadar işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı. Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar emeklilik şansını yakalayacak. Sözcünün haberine göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapor Ankara Tandoğan'daki EYT mitinginden bir hafta önce EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Rapora göre; 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5.954.225 kişi olarak belirlendi. Bu rakam her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse 1 Eylül 2019 itibariyle 5.404.924 kişidir ve bu kişilerin emeklilik maliyeti de ortalama 1600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında 8.647.878 TL olacaktır.