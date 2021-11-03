EYT ile emeklilik kime var? Yaş düşerse kimler emekli olacak?

Pirim borçlarını ödeyen ancak emeklilik yaşına ulaşamadığı için emekli olup emekli aylığı alamaya milyonlarca emeklilik adayı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırıyor. Hürriyet gazetesindeki habere göre; destekler emekli maaşından, asgari ücrete, ve AK Parti’nin bugüne kadar net şekilde karşı çıktığı emeklilikte yaşa takılanlar da yer alabilir. Habere göre yapılan çalışmanın sonuçlarına maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.

Gazetenin haberine göre EYT konusunda Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme değernediliyor.

Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacak.

EYT çıkarsa ne olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon bireyi direk ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin kişi sayısı ise 700 bin civarında.

EYT nedir?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim ün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

1976 ile 1999 yılları arasında işe girenlere ‘kademeli yaş’ şartı getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişiyi mağdur etti. Emekliliğine kısa süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Bu kişilere ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ ya da ‘EYT’ deniliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarına çare bulmak için siyasi partiler dahil her kapıyı çaldı. Talepleri kanun teklifiyle Meclis gündemine de geldi.