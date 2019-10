EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bağkur’luya EYT müjdesi son dakika

Bağkur’lular da EYT yasası çıkarsa emekli olacak mı? sorusu son günlerde Türkiye’nin gündeminin en üst sıralarında yer alan EYT haberlerinin yaşandığı şu günlerde merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e verdiği EYT talimatı sonrası EYT için son dakika gelişmeleri an be an takip edilmekte. EYT Meclis’e ne zaman geleceği sorgulanırken, Ankara kulis haberlerine göre, EYT’nin bu dönemde Meclis’e gelmesi yönünde. Peki EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT yasası çıkarsa Bağkur’lular da emekli olacak mı? Bağkur’luya EYT müjdesi son dakika müjdesi geldi. EYT son durum, erken emeklilik yasası çıkacak mı, erken emeklilik yasası ne zaman çıkacak? İşte son eyt açıklamaları…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetlerine yer verdi. Karakaş yazısında, bazı okuyucularından gelen BAĞ-KUR ve EYT sorusunun yanıtladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, şöyle yazdı: "Son olarak bazı okuyucularımız Bağ-Kur'luların da EYT kapsamında olup olmadıklarını sormaktadır. Bu soruya da 08/09/1999 tarihinden önce sigortalılık hizmeti olan Bağ-Kur'luların da EYT/Emeklilikte Yaşa Takılanlar arasında sayılacağını belirtelim."

