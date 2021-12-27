EYT düzenelemesi nasıl olacak? EYT erken emeklilik ne zaman? EYT yasası neler var?

EYT emeklilik yaşı kaç olacak? Emekliliket yaşa takılanlar EYT son dakika haberleri binlerce EYT bekleyenlerce merak ediliyor. AK Parti’Den hada önce yapılan açıklamada, asgari ücret zammı sonrası sıranın 3600 ek göstergeye geleceği açıklanmıştı. 3600 ek gösterge artışıyla birlikte sıranın EYT yani emeklilikte yaşı takılanların sorunlarının çözüme kavuşacağı açıklanmıştı. ASgari ücret halloldu. 3600 ek gösterge artışının ise 2022 yılında hayata geçirilmesi beklenirken, gözler bundan sonra EYT’de. EYT sonusunda AK Parti’den son dakika yeni açıklaması geldi.

EYT nasıl olacak?

Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programında Cem Küçük, EYT ile ilgili yapılması beklenen düzenlemelerin nasıl ve ne zaman yapılacağını sordu. EYT'ye dair son dakika açıklamaları yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruları cevapladı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılmakta olan düzenleme konusunda bilgi veren Özkan, şunları söyledi: “Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili, yaş kısmının dışında farklı düzenlemeler de var. Yani EYT dediğimiz zaman sadece yaş meselesi gündeme gelmiyor. Bunun dışında emeklilik sürecini doldurmuş ancak çalışmaya devam eden vatandaşlarımızın ödemiş oldukları prim karşılığında maaşlarında artışı sağlayacak bir sistem ne olabilir, bununla ilgili Grup başkanvekilimizin de yapmış olduğu çalışmalar. Yani, yaştan bir taviz vermeden, bunun dışında emeklilerimizin sosyal haklarını; çalışmaları halinde, emekliliklerinde gün sürelerini doldurduktan sonra akabinde devamlı prim ödemeye de devam etmeleri durumunda, emekli oldukları zaman ödedikleri ekstra primden pay alabilecekleri düzenlemeleri planlıyoruz."

EYT emeklilik yaşı kaç olacak?

Özkan, EYT ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili, yaş kısmının dışında farklı düzenlemeler de var. Yani EYT dediğimiz zaman sadece yaş meselesi gündeme gelmiyor. Bunun dışında emeklilik sürecini doldurmuş ancak çalışmaya devam eden vatandaşlarımızın ödemiş oldukları prim karşılığında maaşlarında artışı sağlayacak bir sistem ne olabilir, bununla ilgili Grup başkanvekilimizin de yapmış olduğu çalışmalar. Yani, yaştan bir taviz vermeden, bunun dışında emeklilerimizin sosyal haklarını; çalışmaları halinde, emekliliklerinde gün sürelerini doldurduktan sonra akabinde devamlı prim ödemeye de devam etmeleri durumunda, emekli oldukları zaman ödedikleri ekstra primden pay alabilecekleri düzenlemeleri planlıyoruz."

EYT prim borçlanması olacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT ile ilgili yaptığı açıklamalarda, vatandaşların, çalışma hayatına girdikleri ilk zamanlarda, staj aşamasındaki çalışma günlerini saydıramamaları durumunda yine EYT'de yaşa takılanlar ile ilgili neler yapılabilir, vatandaşlarımızın borçlanma imkanları varsa, EYT kapsamında onlar için nasıl adımlar atılabilir bu konularla ilgilenileceğini ve bu konular etki analizleri yapılacağını söyledi. Gelişmelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neticesinde paylaşılacağını ifade eden Özkan, "bu çalışmalar, şu an devam eden emekli maaşları ile ilgili gündemden sonra, yeni yılda ele alınacak" diyerek sözlerini tamamladı.