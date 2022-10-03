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Ekonomi EYT bekleyenler dikkat! Emeklilik yaşı 36 ay düşebilir
Ekonomi

EYT bekleyenler dikkat! Emeklilik yaşı 36 ay düşebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesiyle ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 08:49:00 -
EYT bekleyenler dikkat! Emeklilik yaşı 36 ay düşebilir

EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Meclis'in açılmasıyla emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Ankara'ya çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları netleşirken, "EYT kademeli mi olacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu. EYT bekleyecekleri sevindirecek açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülider Sarıeroğlu'ndan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının tamamlandığını açıklamıştı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Son aşamada, tamamladık diyebilirim. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti" ifadelerini kullandı.

 

Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken, ortaya atılan bir iddia ise EYT bekleyenleri tedirgin etti. İlk etapta 1.5 milyon kişinin EYT yasasından yararlanacağı iddiası gündem yarattı. Söz konusu iddialar sonrası ise o düzenlemenin herkesi kapsayacağı belli oldu.

AK Parti'den peş peşe EYT bekleyecekleri sevindirecek açıklama geldi.

Show Haber'de yer alan habere göre; tartışmalara son noktayı koyan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu EYT düzenlemesinin kademeli değil, tek seferde olacağını açıkladı. Sarıeroğlu "4,5 milyon kişi EYT çalışması içerisinde olacak. Emeklilikte kim yaşa takılıyorsa düzenlemelerden faydalanacak" dedi.

 

2022 bitmeden yasalaşacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan da EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenleme için Elitaş "2022 bitmeden yasalaşacak" dedi.

Emeklilik yaşınız düşebilir

EYT ile ilgili sürecin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar emekli olacakları tarihi de merak ediyor. Askerliği saydırıp 270 günü borçlandırırsanız emeklilik yaşınız 57'ye düşebilir. Toplam hizmet sürenizi 25 yıla tamamlamanız durumunda 60, askerliğinizin 90 gününü borçlanırsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

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Yorumlar

Mustafa

İşin cılkı çıktı olduğu gibi kalsın bu işten oy çıkmaz hazır lopçu çıkar

ABDULLAH DOĞAN

Yaşını tamamlamış 9 yıl fazla çalışmış birisi olarak söylüyorum ekonominin iyi olduğu dönemlerde SGK kaldırmaz deyip düzenlemeye yapmayanlar bugün iktidar ve muhalefet tesbih eçker gibi EYT EYT demeye başladılar,çünkü seçim var ne yaparlarsa yapsınlar EYT diyenlere oy vermeyeceğim
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