Eylülde otomotiv pazarı yüzde 8,7 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-eylül dönemi ve eylül ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalışla 520 bin 530 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları, yüzde 8,2 azalarak 399 bin 224 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 1,7 azalarak 121 bin 306 adet oldu.

Eylül ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı eylül ayına göre yüzde 8,7 büyüdü. Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 44 bin 681 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 26,7 artışla 17 bin 403 olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,2 büyüdü. Otomobil satışları ise 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azalırken, hafif ticari araç satışları, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,9 arttı.

Segment ve gövde bazında satışlar

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,1’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştu.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,4 pay ve 161 bin 321 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 37,5 pay ve 149 bin 542 adet satışla sedan, yüzde 20,3 pay ve 80 bin 968 adet satışla H/B otomobiller takip etti.

Benzinli tercihi devam etti

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobiller 281 bin 495 adetle satışlardan yüzde 70,5 pay aldı. Dizel otomobiller 68 bin 514'le yüzde 17,2, hibrit otomobiller 38 bin 390'la yüzde 9,6 pay ve otogazlı otomobiller de 6 bin 769 adetle pazardan yüzde 1,7 pay aldı. Ayrıca 4 bin 56 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde otomatik şanzımanlı otomobiller, 309 bin 455 adetle yüzde 77,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 89 bin 769 adetle yüzde 22,5 oldu.

Satışların yüzde 80,3’ü yüzde 80’lik vergi diliminde

Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların yüzde 80,3’ü benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80’lik vergi diliminde, yüzde 7,6’sı benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70’lik vergi diliminde yer aldı.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 75,2 pay ve 91 bin 221 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 13,2 pay ve 16 bin 11 adetle ikinci sırada yer aldı. Pick-up ise yüzde 6,8 pay, 8 bin 293 satışla en çok tercih edilen üçüncü gövde tipi oldu.