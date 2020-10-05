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Ekonomi Eylülde fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen limon
Ekonomi

Eylülde fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen limon

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:40:26 -
Eylülde fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen limon

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18,65 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 22,07 ile limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde fiyat artışında patlıcanı yüzde 16,83 ile sivri biber, yüzde 13,73 ile muz izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 13,44 ile dolmalık biber, yüzde 9,76 ile kuru soğan, yüzde 9,6 ile taze fasulye, yüzde 9,04 ile kabak, yüzde 8,80 ile bulaşık makinası, yüzde 8,72 ile çocuk için sweatshirt, yüzde 8,48 ile derin dondurucu ve yüzde 8,20 ile buzdolabı oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,13 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,48 ile elma, yüzde 7,13 ile erik, yüzde 6,31 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 4,96 ile havuç, yüzde 4,82 ile kavun, yüzde 4,52 ile tavuk eti izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:

Ürün

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Patlıcan

18,65

Sivri biber

16,83

Muz

13,73

Dolmalık biber

13,44

Kuru soğan

9,76

Taze fasulye

9,60

Kabak

9,04

Bulaşık makinesi

8,80

Sweatshirt (çocuk için)

8,72

Derin dondurucu

8,48

Buzdolabı

8,20

Bal

8,07

Kıvırcık

7,45

Ankastre fırın

7,07

Çamaşır makinesi

6,91

Ankastre mikrodalga fırın

6,53

Pencere (pvc)

6,37

Ayçiçek yağı

6,18

Mısırözü yağı

5,96

Oturma odası takımı

5,94

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Ürün

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Limon

-22,07

Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

-19,13

Elma

-13,48

Erik

-7,13

Şehirlerarası otobüs ücreti

-6,31

Havuç

-4,96

Kavun

-4,82

Tavuk eti

-4,52

Antep fıstığı

-4,16

Özel lise ücreti

-3,53

Tişört (erkek için)

-3,49

Özel ilköğretim ücreti

-3,42

Yer fıstığı

-2,99

Armut

-2,47

Motorin

-2,38

Üzüm

-1,90

Dana eti

-1,40

Makyaj malzemeleri

-1,36

Salça

-1,24

Kuru fasulye

-0,36


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