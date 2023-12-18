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Gündem Eylül Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 'Şampiyonlar Ligi'ne şok! Harekete geçildi
Gündem

Eylül Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 'Şampiyonlar Ligi'ne şok! Harekete geçildi

Yeniakit Publisher
2023-12-18 15:50:00 - 2023-12-18 15:55:51
Eylül Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 'Şampiyonlar Ligi'ne şok! Harekete geçildi

Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ karesinde bulunan Eylül Öztürk dahil 13 kişi mal varlıklarına ilişkin ifade vermek için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmesi istendi.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.

Fotoğrafta yer Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, ilke Elagöz ve Tuğba Demirhan’ın mal varlıklarına ilişkin ifade vermeleri için gözaltı işlemi uygulanmadan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmesi istendi.

Başsavcılık, MASAK'a yazı yazarak hazırlanan raporların ivedilikle gönderilmesini istedi.

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