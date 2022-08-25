'Eylül kapıda masa yavaş yavaş ısınıyor! Fransa’dan gelen ‘karizmatik İmamoğlu’ önerisi'

Seçime 9 ay kala henüz bir aday çıkaramayan ve utanmadan sıkılmadan ülkeyi yönetmeye talip olan poker masasından hallice 6'lı masa ardında soru işaretleri bırakarak günlerini geçirmeye devam ediyor. adeta seçmenine 'aramızdan birini seçeceğiz, siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu' diyor. Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik bahsi geçen konuyu bugünkü 'Eylül kapıda masa yavaş yavaş ısınıyor! ' başlıklı köşe yazısında ele aldı. İşte o yazı:

Altılı masanın altıncı toplantısından sonra yapılan ortak açıklamadaki, “ortak Cumhurbaşkanı adayımız” ifadesi dikkat çekti. Seçimlere 9 ay kala henüz aday belirlemeyen muhalefetin, ortak isim üzerinde mutabık olduğu vurgulanmış oldu. Fakat adayın kim olacağı ya da kimin olması gerektiği soruları havada duruyor. CHP, kurumsal olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilan etti. Bu ilan etmelere masanın diğer üyelerinin yorum yapmaması Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaştıkları anlamına gelse de İyi Parti cephesinde son anda Mansur Yavaş’ın adaylığı dillendirildi.

Ümit Özdağ’ın aylar önce altılı masaya yaptığı “Mansur Yavaş’ı aday gösterin” çağrısı İyi Parti’ye de sıçradı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı için “sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” dedi. İbreler yeniden Yavaş’a dönünce CHP’den tepkiler yükseldi. Gürsel Tekin, Buğra Ekinci’ye siyasi ayar verircesine şu açıklamayı yaptı: “Bir siyasi partinin il başkanı, bir başka siyasi partiden kimin aday olacağını tarif ediyorsa bu çok büyük nezaketsizliktir. Ben, ‘Meral Hanım’a başbakanlık yakışmaz, aslında Koray Aydın’a yakışır’ diyebilir miyim?”

Gürsel Tekin’in sözlerinden CHP ile Meral Akşener arasında “başbakan olma” mutabakatı yapıldığı anlamı da da çıkıyor.

Lakin şunun altını çizmek gerekiyor; İyi Parti’de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemeyen ve çeşitli sebeplerle bunu ifade eden bir kanat var. Kısa süre önce yine İyi Partili Halil İbrahim Oral, Kılıçdaroğlu için “Alevi kimliği Sünniler için endişe verici” ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Saymaz’ın “İyi Parti’nin ağır topu” diyerek ismini vermeden köşesinde röportajını yayınladığı başka bir İyi Partili ise haziran ayında şunları söylemişti: “Partimize sürekli ziyaretçi geliyor. ‘O mu aday olacak?’ diye bize soruyorlar. ‘Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız’ algısı oluşmuş. Farklı düşünen bir kişi yok.”

İyi Parti tabanının tepkilerini ise sosyal medyadan gözlemleyebiliyoruz. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının geçtiği paylaşımlara çok sert yorumlar yazıyorlar. Altılı masa ortak adayda mutabık ancak bu isim Meral Akşener olmayacak. Aday masadan olursa İyi Parti tabanı kaygılı. Masa dışından olursa CHP’de ise taban değil “tavan” sorunu ortaya çıkacaktır. Tüm Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu isminde kenetlendi adeta. Masanın diğer ortaklarının ne düşündükleri ise çok önemsenmiyor. Anlaşılan muhalefet, eylül ayını da bu belirsizlikle geçirmeyi düşünüyor. Ancak ekim aynına kadar bir netice ortaya konulmasa, kopmalar ve alternatif arayışlara girileceği konuşuluyor.

Eşek gibi oy verme ama eşek gibi destekle!

Cüneyt Özdemir, CHP ve altılı masanın aday belirleme sürecini eleştirdiği yayınında “aramızdan birini seçeceğiz, siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu” dedi. Muhalefet kanadı ayağa kalktı. Çok kızdılar. Üst üste sert paylaşımlar yaptılar. Neymiş, Cüneyt Özdemir muhalefete karşı çıkıyormuş. Muhalefet eleştirilemez diye bir kanun mu var? Cüneyt Özdemir iktidarı eleştirdiğinde, “vay be işte gazetecilik budur” diyenler, eleştirilen taraf olunca “iktidar dururken ne hakla muhalefeti eleştirirsin” diye çıkışıyor. Dahası “Eşek gibi bizi destekleyeceksiniz. Başka yolu yok” demeye getiriyor, sosyal medyadan sopa gösteriyorlar. Bu tartışma iyi oldu. Ülkedeki “muhalefet faşizmini” bir kez daha görmüş olduk.

Fransa’dan gelen ‘karizmatik İmamoğlu’ önerisi

Ekonomist Laurence Daziano, Fransız gazetesi L’Opinion’da “Türkiye’de Erdoğan sonrasına hazırlanmak” başlıklı yazısında; Amerika ve Avrupa’nın uzun vadeli strateji belirleyerek, Türkiye’de muhalefete oy verecek seçmenlere el uzatarak, kendilerini Erdoğan sonrası döneme hazırlamalarının zamanı geldiğini yazmış. ABD Başkanı Biden’in, (Erdoğan’a karşı), “muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım” sözlerinin de ötesinde seçmen odaklı bir öneri sunuyor Fransız yazar. ABD ve Avrupa Türkiye’deki seçmene nasıl el uzatacak, Erdoğan’a değil de muhalefete oy vermeleri için neler yapacaklar?

Önceki yıllarda TÜSİAD’ın yuvarlık masa toplantılarına da katılan Laurence Daziano, bu soruların yanıtını vermemiş. Ancak altılı masaya bir isim işaret ediyor. O isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Laurence Daziano’nın övgü dolu şu satırlarını bugün Türkiye’de kimse kaleme almaz: “51 yaşındaki İstanbul Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yarışındaki en karizmatik ve en çok şansı olan muhalefet lideri.”

Daziano’nun bir de Ayasofya iddiası var. Diyor ki; “AK Parti iktidarı, Ayasofya’yı camiye dönüştürerek Mustafa Kemal’in mirasını tasfiye etti. Bu da Türk toplumunda artan bir direnişle karşılandı.”

Batı basınında yayınlanan deli saçması Türkiye ve Erdoğan karşıtı yazılara alışkınız. Lakin bu yazının satır araları biraz farklı. Tezleri, önermeleri ve tespitleri politik bir zemine oturmasa da altılı masaya burunlarının dibindeki “karizmatik lideri” işaret ediyor. İmamoğlu algısı Türkiye’de yerlerde sürünüyor oysa. Kendi seçmeninin gözünde dahi siyasi mizah figürüne dönmüşken, Fransız gazetesinde Erdoğan’a rakip ilan edilmesi her yönüyle çok ilginç. Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığından daha çok büyükelçilerle sık görüşmesinin meyvelerini topluyor galiba.