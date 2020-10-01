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Aktüel Eylül, Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu
Aktüel

Eylül, Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu

Hindistan'daki Kovid-19 vakaların yüzde 41'i, virüse bağlı ölümlerin yüzde 34'ü eylül ayında kaydedildi - Hindistan eylül başından bu yana dünyada günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke haline geldi - Ülkede bir günde kaydedilen yeni vaka sayısı 4 Eylül’den itibaren Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de Aralık 2019'dan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını geride bıraktı - Hindistan, 6 Eylül’de toplam vaka sayısında Brezilya’yı geride bırakarak ABD’nin ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu - Günlük ölüm sayısı 1 Eylül’den bu yana 1000’in üzerinde seyreden Hindistan, 3 Eylül’den itibaren dünyada günlük olarak en fazla ölümün görüldüğü ülke haline geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:44:59 -
Eylül, Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da eylül ayı salgının başından bu yana vaka sayıları ve can kayıplarının en hızlı arttığı dönem oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vakaların yüzde 41'inin, virüse bağlı ölümlerin yüzde 34'ünün eylül ayında kaydedildiği bildirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer” internet sitesine göre, Hindistan geçen ay başından bu yana dünyada günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke haline geldi.

Hindistan’da 2 Eylül’de tespit edilen 82 bin 860 yeni vaka, o güne dek "tek ülkede görülen en yüksek artış" olarak kayıtlara geçti. Bundan önce ABD'de 24 Temmuz'da görülen 78 bin 619 vaka, "tek ülkede kaydedilen en yüksek günlük artış" olmuştu.

- Tek günde Çin'deki toplam vaka sayısından fazla artış

4 Eylül’de tek bir günde kaydedilen 87 bin 115 yeni vaka sayısı, Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de Aralık 2019'dan bu yana tespit edilen toplam 85 bin 146 vakayı geride bıraktı.

Ülkede günlük vaka sayısı, 5 Eylül’de 90 bin eşiğini aştı. Ardından 9 Eylül'de 95 bin 529'a, 10 Eylül'de 96 bin 760'a, 11 Eylül'de 97 bin 654'e ve 16 Eylül'de 97 bin 859'a ulaşarak yeni "tepe noktalarını" gördü.

Hindistan, bu hızlı artış hızı neticesinde 6 Eylül’de toplam vaka sayısında Brezilya’yı geride bırakarak ABD’nin ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke haline geldi.

- Ölümler

Öte yandan Hindistan'da virüse bağlı ölümlerin bilançosu da ağırlaştı. Günlük ölüm sayısı 1 Eylül’den bu yana 1000’in üzerinde seyreden Hindistan, 3 Eylül’den itibaren dünyada günlük olarak en fazla ölümün görüldüğü ülke haline geldi.

Günlük ölüm sayısı, 15 Eylül'de 1283'e ulaşarak tepe noktasını gördü.

Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla insanın öldüğü ülke konumunda bulunuyor. Hindistan'da bugüne dek 6 milyon 323 bin 247 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 98 bin 822 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 5 milyon 280 bin 204 kişi iyileşti, 944 bin 221 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.


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